El Ministerio Público de La Paz investiga un nuevo y trágico caso de feminicidio que enluta al departamento. La víctima fue identificada como Yesica P. C., de 21 años, cuyo cuerpo fue hallado enterrado en un terreno baldío en la provincia Los Andes. El principal sospechoso, aprehendido y puesto a disposición de la justicia, es su enamorado, Iván G. C. U., también de 21 años.

El Fiscal Departamental, Luis Carlos Torrez, informó que la causa de muerte, según el acta de autopsia realizada por el IDIF, fue "asfixia mecánica mixta por sofocación y estrangulamiento braquio/antebraquial", lo que confirma la naturaleza violenta del deceso.

Familiares de la víctima develaron que el principal sospechoso anteriormente ya la había agredido brutalmente, incluso intentó quitarle la vida. Por ese hecho fue procesado y tenía como medida cautelar detención domiciliaria.

Aprehensión del principal sospechoso.

La cronología del presunto crimen

El Fiscal de Delitos Contra la Vida, Fabio Maldonado, detalló la secuencia de los hechos ocurridos durante la madrugada del viernes 28 de noviembre de 2025:

Discusión fatal (03:00 a.m.): La pareja se encontraba en el departamento de la joven, ubicado en la zona Chamoco Chico, cerca del Cementerio General de La Paz. Tras una discusión y una pelea, se presume que Iván asfixió a Yesica.

Traslado del cuerpo (madrugada): Tras percatarse de la muerte, el hombre habría envuelto el cuerpo en un yute y lo habría trasladado en un taxi hasta la Terminal Interprovincial de El Alto.

Entierro (05:30 a.m. en adelante): Posteriormente, el sospechoso abordó un minibús con destino al cantón Lacaya, donde se presume procedió a enterrar el cuerpo en un terreno.

Alerta ciudadana y aprehensión

El desenlace que llevó a la aprehensión de Iván G. C. U. se dio gracias a la colaboración de los pobladores. Cerca de la 13:00 del mismo día, una vecina de la comunidad Challawari, en el cantón Lacaya (municipio de Pucarani), vio al joven removiendo tierra en un pastizal.

Esta situación inusual fue reportada a las autoridades indígena originarias campesinas, quienes indagaron con el padre del sospechoso. El padre indicó que su hijo estaba nervioso y que incluso había intentado quitarse la vida, lo que motivó la denuncia ante la Policía Rural y Fronteriza.

El Ministerio Público y la Policía acudieron al lugar, confirmaron el hallazgo del cuerpo enterrado y procedieron a la aprehensión inmediata de Iván G. C. U.

El sospechoso, quien se acogió a su derecho a guardar silencio, se encuentra en celdas policiales a la espera de que el Fiscal emita la imputación formal. El Ministerio Público solicitará la detención preventiva del joven por el delito de feminicidio.

Imágenes del rescate del cuerpo

Fotos: Red Uno.

