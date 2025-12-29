La asfixió y luego culpó a la familia: cae el presunto feminicida de Rosa en La Paz

El Ministerio Público investiga un nuevo hecho de feminicidio ocurrido en la ciudad de La Paz. La víctima es Rosa M.D.M., de 42 años, quien habría sido asfixiada hasta morir presuntamente por su exconcubino, Miguel A.Y.L., de 43 años, actualmente aprehendido y recluido en celdas policiales.

El fiscal departamental de La Paz, Luis Carlos Torrez, informó que tras conocerse el caso se activó un equipo multidisciplinario, que se trasladó al lugar del hecho para recolectar elementos de convicción que permitan esclarecer la muerte de la mujer.

Entre las pruebas reunidas se encuentran el informe de acción directa, el registro fotográfico del lugar, el acta de levantamiento del cadáver y el informe de autopsia médico-legal realizado por el Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF).

De acuerdo con el informe forense, la causa de muerte fue anoxia encefálica, síndrome asfíctico por broncoaspiración y asfixia mecánica por estrangulamiento, lo que confirma que se trató de una muerte violenta.

Por su parte, el fiscal de Delitos Contra la Vida, Favio Maldonado, explicó que el hecho se conoció la madrugada del 25 de diciembre de 2025, alrededor de las 01:45, cuando familiares de la víctima alertaron a la Policía sobre su fallecimiento, en un domicilio ubicado en la zona Pasankeri de La Paz.

Al llegar al lugar, los efectivos policiales encontraron al exconcubino de la víctima en aparente estado de ebriedad, quien intentó desviar la atención, asegurando que Rosa habría sido agredida por sus propios familiares y que esa supuesta golpiza habría causado su muerte.

Sin embargo, Maldonado indicó que posteriormente los familiares de la víctima denunciaron que el acusado había enviado fotografías de Rosa sin ropa y con lesiones en el cuerpo, atribuyéndoles responsabilidad directa. Las contradicciones en su versión, sumadas a los resultados forenses que evidencian lesiones antiguas y recientes en distintas partes del cuerpo de la víctima, reforzaron la hipótesis de feminicidio.

El sospechoso permanece aprehendido, a la espera de que el Fiscal de Delitos Contra la Vida tome su declaración informativa y defina su situación jurídica.

Mira la programación en Red Uno Play