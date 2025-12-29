“Me amenazó antes de irse”: la madre que perdió a su hija revela el infierno que vivió en Santivañez

El dolor no da tregua. Tras el brutal infanticidio ocurrido en el municipio de Santivañez, Cochabamba, donde una niña de 10 años perdió la vida y su hermanito de seis resultó gravemente herido, la madre de las víctimas rompió el silencio y reveló las amenazas previas que habría recibido por parte de su expareja, hoy principal acusado del crimen.

Según relató la mujer, la relación con el agresor estuvo marcada por los celos, la violencia y el control desde el inicio. Durante casi cuatro años intentó sostener una convivencia que terminó por quebrarse cuando decidió priorizar a sus hijos y viajar a Chile en busca de trabajo.

“Teníamos una relación de pareja desde hace casi cuatro años, pero nunca fue una relación bonita. Siempre había problemas, él era muy celoso conmigo. Al final decidí alejarme por mis hijos y me fui a trabajar”, contó entre lágrimas.

Sin embargo, el hombre no aceptó la separación. Desde Bolivia, comenzó a presionarla para que regresara, utilizando reproches y amenazas.

“Me decía que abandoné a mis hijos, que eso no se hace. Me pidió que vuelva, que todo iba a cambiar. Me dijo: ‘sí o sí tienes que venir para Año Nuevo, si no, se acaba todo… y te vas a arrepentir’”, relató la madre, con la voz quebrada.

Hoy, esas palabras resuenan con un peso devastador.

El niño sigue luchando por su vida

El pequeño de seis años continúa internado en terapia intensiva. Aunque los médicos mantienen la esperanza, su estado sigue siendo delicado.

“Me dicen que va a mejorar, pero aún no tiene movimiento en su cuerpito. No puede mover sus pies ni sus manitos”, explicó la madre.

La familia, de escasos recursos, pidió ayuda solidaria a la población para poder afrontar los elevados gastos médicos que demanda la atención del menor.

Un pedido de justicia

Mientras la comunidad sigue conmocionada por el crimen, el caso vuelve a poner en evidencia la violencia extrema que enfrentan mujeres y niños, incluso después de una separación.

La familia exige justicia, pero también apoyo para que el niño pueda sobrevivir y tener una oportunidad de recuperación.

