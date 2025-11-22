La Paz: mujer cae de un edificio y muere; su pareja y dos personas fueron aprehendidas

Una mujer falleció luego de caer del segundo piso de un edificio en la zona de Miraflores, en La Paz. El hecho, que en un principio era investigado como tentativa de feminicidio, ahora es tratado como feminicidio tras la confirmación de su muerte, informó la Policía.

Según el reporte preliminar, la víctima habría caído del segundo piso durante una discusión con su pareja, en la madrugada del pasado lunes. Revelaron que en el inmueble se encontraban consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas, y que la mujer pidió auxilio poco antes del hecho.

La caída le provocó un severo trauma craneoencefálico que terminó quitándole la vida. El principal sospechoso es su pareja, quien fue aprehendido y sometido a una audiencia cautelar. La justicia determinó su detención preventiva en el penal de Chonchocoro por un periodo de cuatro meses, mientras continúan las investigaciones.

Además, otras dos personas que se encontraban en el lugar fueron aprehendidas, sindicadas de presunta complicidad en el hecho.

Las autoridades señalaron que se ampliarán las investigaciones para esclarecer completamente lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.

