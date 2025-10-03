Revelan resultados de la autopsia de la mujer hallada muerta dentro de la casa de su enamorado en La Paz

El fiscal Johan Vásquez informó este jueves sobre los resultados de la autopsia practicada al cuerpo de la víctima, de entre 35 y 40 años, hallada sin vida dentro de la vivienda de su pareja en la zona de Tembladerani, en La Paz.

“La autopsia señala que falleció por un shock hipovolémico hemorrágico, lesión del paquete vascular femoral derecho e izquierdo, y traumatismo penetrante en ambos miembros inferiores, compatible con un elemento punzocortante”, manifestó Vásquez.

El feminicidio fue reportado por la hermana del presunto autor, un hombre de 50 años de oficio zapatero. Según las investigaciones, en un ataque de celos habría apuñalado a su pareja, provocándole la muerte.

El sujeto utilizó un cuchillo de cocina y luego se dio a la fuga. Actualmente es buscado por la Policía y cuenta con una orden de aprehensión.

Por otra parte, se intenta ubicar a los familiares de la víctima para entregarles el informe médico forense y el cuerpo, a fin de que pueda recibir cristiana sepultura.

Mira la programación en Red Uno Play