Detención preventiva para el sujeto sindicado de matar y desmembrar a Fabiola en La Paz

La justicia determinó este miércoles enviar con detención preventiva por seis meses a la cárcel de Chonchocoro, a José Luis T. A. sindicado de ser autor del feminicidio de Fabiola, la mujer de 32 años que fue hallada sin vida y desmembrada.

El hecho se suscitó el pasado mes de junio, donde vecinos de la zona Periférica reportaron el hallazgo de restos humanos en un contenedor de basura. La Policía, inició las investigaciones logrando encontrar las partes del cuerpo de la víctima.

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sossa, informó este miércoles que el sujeto se declaró culpable del crimen. El sujeto fue capturado cuando se dirigía a visitar a su padre en la ciudad de La Paz.

Según el fiscal Carlos Cortez, el feminicida confesó que quitó la vida a Fabiola, la desmembró y esparció las partes de su cuerpo en diferentes lugares de la ciudad como la zona Periférica, Barrio Gráfico y Villa El Carmen.

Cortez señaló que su exesposa Ángela Jenny S. C., también se encuentra aprehendida sindicada de complicidad.

Además de otras dos personas, un amigo y el abogado, quienes habrían presuntamente encubierto al feminicida.

