Padre del sujeto que desmembró a Fabiola colaboró en su captura; su abogado fue aprehendido

El director nacional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Walter Sossa, informó este miércoles a Red Uno, sobre la aprehensión del feminicida de Fabiola, mujer de 32 años que fue hallada desmembrada.

“Es uno de los casos más, esclarecidos por la Felcc, que es la aprehensión de José Luis T. de 44 años de edad quien habría victimado a esta persona de 32 años, y además la habría desmembrado y arrojado sus partes por diferentes zonas de nuestra ciudad”, manifestó Sossa.

El jefe policial señaló que se hizo diversos operativos en diferentes zonas como La Asunta, Inquisivi, entre otras poblaciones donde el sujeto se había trasladado, con el fin de evadir a la justicia.

Así mismo, el jefe policial señaló que tres personas que estuvieron involucradas en el hecho se encuentran aprehendidas, las mismas son sindicadas por complicidad, toda vez que una de ellas coadyubó en abandonar los restos de Fabiola en diferentes partes de la ciudad.

En tanto las otras personas habrían encubierto al sujeto, uno de ellos le proporcionaba su celular para que el feminicida pueda contactarse con sus familiares, y el otro era su abogado defensa.

“Adicionalmente tenemos la aprehensión de tres personas, no solamente en encubrimiento, sino también en complicidad de este hecho de desmembramiento y el caso fue derivado a la Felcv”, afirmó Sossa.

Tras declararse autor confeso del hecho, se hará una investigación conclusiva del feminicidio. Son cuatro personas que fueron aprehendidas, la exesposa del feminicida, un amigo del sujeto y su abogado que realizó búsqueda de información, encubriéndolo.

