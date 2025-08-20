¡Macabro! Revelan que hombre que mató a su esposa y a su suegro ocultó los cuerpos por más de dos semanas

El fiscal Carlos Cortez, brindó este martes detalles sobre el doble crimen suscitado en el municipio de Achocalla del departamento de La Paz, donde una mujer junto a su padre perdió la vida presuntamente en manos de su pareja.

La autoridad informó que tras tomar las declaraciones en el entorno familiar de las víctimas se pudo determinar que ambas personas fallecidas habían desaparecido hace dos semanas, y el principal sindicado del crimen, hacía ver que él desconoce sobre su paradero.

“El aprehendido habría causado la muerte de la mujer el 30 de julio por una asfixia mecánica por estrangulación, luego de matarla a ella habría acabado con la vida de su suegro de 71 años”, manifestó Cortez.

La Fiscalía y la Policía procedieron a la aprehensión del acusado, después de que el mismo se trasladó a dependencias policiales para denunciar el supuesto hallazgo de ambos cuerpos sin vida, sin embargo, tras evidenciar algunos elementos que no coincidían con la declaración se procedió a su aprehensión.

El hombre fue trasladado a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), donde espera su audiencia de medidas cautelares.

“El acusado pretendía hacer creer a las autoridades que desconocía el paradero de su esposa. Eso mismo lo dijo ante sus familiares; sin embargo, las declaraciones recogidas nos permitieron concluir que esa versión era mentira. Él sabía y conocía dónde estaban los cuerpos de su esposa y de su suegro”, afirmó Cortez.

El sujeto es investigado y enfrenta dos procesos por los delitos de feminicidio y asesinato, por el momento se desconoce las causas que habrían orillado al presunto autor a cometer ambos crímenes.

