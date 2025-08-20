Acudieron por un incendio y hallaron una fábrica de droga en una casa en la zona Senkata, El Alto

El comandante Departamental de La Policía en La Paz, coronel Gunther Agudo, informó este martes que, personal de Bomberos y la Policía Boliviana, acudieron a un inmueble ubicado en la zona Cristal I, de Senkata de la ciudad de El Alto, donde se suscitó un incendio de magnitud.

Sin embargo, tras sofocar las llamas hallaron una fosa de maceración de cocaína, por lo que se procedió a la intervención en el lugar.

“El Comando Policial de El Alto realizó una intervención, inicialmente vecinos denunciaron de que este inmueble estaba sufriendo un incendio, razón por la cual personal de Bomberos se constituyó en el lugar, una vez habiendo sofocado el mismo, en el proceso de enfriamiento se identificó que ese domicilio tenía una fábrica artesanal para la fabricación de cocaína”, manifestó Agudo.

Según el jefe policial, en la vivienda existían tres ambientes rústicos, el primero que era utilizado para la trituración de coca, en el segundo ambiente realizaban la etapa del procesamiento y para sacar el clorhidrato de cocaína lo realizaban en el tercer ambiente.

“Este tipo de modalidad que vienen realizando es similar a las fábricas que se tienen en Colombia, de ahí que nosotros como Policía Boliviana, vamos a intensificar este tipo de operativos, porque llama la atención que se estén ejecutando en plenas arterias urbanas”, afirmó Agudo.

Hay tres personas aprehendidas, las mismas que fueron trasladadas a centro médicos ya que sufrieron quemaduras, y dos personas arrestadas, todas ellas serán remitidas a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), para el inicio de las investigaciones correspondientes.

