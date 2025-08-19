Droga camuflada en tomates: Hallan 26 paquetes que pretendían ser enviados de Caranavi a Yucumo

26 paquetes de marihuana fueron hallados camuflados en cajas de tomates, que eran transportadas en un bus interprovincial en la ruta entre Caranavi (La Paz) y Yucumo, localidad ubicada en el municipio de San Borja, Beni.

El operativo fue realizado este martes por efectivos policiales, y fue confirmado por el coronel Gunther Agudo, comandante departamental de la Policía.

Las cajas fueron detectadas por funcionarios de la empresa de transporte, quienes notaron paquetes extraños y alertaron a la Policía.

Durante la intervención, un joven de 24 años presentó un comportamiento nervioso, lo que motivó su interrogatorio. Posteriormente, se estableció que era el responsable del traslado de la carga.

La prueba de campo practicada a los paquetes confirmó que la sustancia era marihuana. El caso fue derivado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn).

El detenido declaró que las cajas habrían sido recepcionadas en el municipio de Coroico, aunque esa versión aún está en proceso de verificación.

Mira la programación en Red Uno Play