Tercer día sin resultados: familia de la niña raptada en La Guardia pide intensificar la búsqueda

La búsqueda de la menor de 8 años que fue raptada en el municipio de La Guardia en Santa Cruz, concluyó este tercer día sin arrojar ninguna pista sobre su paradero actual. Pese al esfuerzo conjunto de la policía y los vecinos, el operativo terminó hace instantes con resultados negativos que aumentan la intranquilidad familiar.

La madre de la víctima expresó su frustración ante la falta de avances concretos. "No han encontrado nada y necesitamos más policías que se sumen a este rastrillaje", manifestó con evidente angustia tras la jornada.

Ante la falta de respuestas, los comunarios convocaron a una marcha de protesta que se dirigirá mañana hacia la Plaza Principal de La Guardia. La movilización exigirá a la Alcaldía la limpieza inmediata de los matorrales y lotes baldíos donde se perdió el rastro de la niña.

La familia recuerda con dolor que Yuvinca estaba muy emocionada por visitar a su sobrina antes de ser interceptada por sus captores. Mientras la investigación se estanca, la presión social crece para que las autoridades municipales y policiales garanticen justicia y seguridad.

