Aprehenden al concubino de la mujer que fue hallada sin vida junto a su padre en Achocalla, La Paz

En el municipio de Achocalla de La Paz, la Policía Rural y Fronteriza, investiga un escalofriante caso de feminicidio y homicidio suscitado al interior de un inmueble.

“Se conoció sobre la existencia de una persona sin vida de sexo femenino de 39 años de edad, pero a la vez se realizó el levantamiento legal del cadáver de una persona mayor de sexo masculino, el cual sería el padre de la víctima”, manifestó el comandante Departamental de la Policía en la Paz, coronel Gunther Agudo.

Según el jefe policial, se procedió a la captura del concubino de la víctima, un hombre de 50 años de edad, mismo que había denunciado el hecho, sería el principal sospechoso del crimen.

El varón se había dirigido a la Policía a realizar la denuncia, y habría manifestado que ambos cuerpos se encontraban sin vida en un cuarto desocupado.

“Esta denuncia habría sido inicialmente realizada por el concubino de la víctima, el cual manifestó que, dentro de su inmueble en una habitación, la cual él no utilizaba había encontrado a su concubina de 39 años, sin signos vitales”, afirmó Agudo.

La Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), procedió a la aprehensión inmediata del concubino, el cual se encuentra a la espera de su audiencia de medidas cautelares el caso se encuentra en investigación.

Mira la programación en Red Uno Play