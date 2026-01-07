Activan Sello Azul de Interpol contra Armin Dorgathen por caso Botrading

El procurador general del Estado, Hugo César León, informó que se activó una notificación “Sello Azul” de Interpol contra el expresidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Armin Dorgathen, quien es investigado por presuntos actos de corrupción y se presume que se encuentra en Brasil.

La autoridad explicó que, mediante esta notificación, se solicitó la cooperación del Gobierno brasileño para ubicar el paradero de la exautoridad de la estatal petrolera.

“Tenemos entendido que se ha generado un Sello Azul contra Armin Dorgathen, vale decir que se está pidiendo la cooperación del Gobierno de Brasil para poder ubicar el lugar donde se encuentra esta persona”, señaló el procurador.

Asimismo, informó que en el transcurso de la semana se fijará la audiencia de medidas cautelares en su contra, a solicitud del Ministerio Público, lo que permitirá activar otros mecanismos legales para que el investigado responda ante la justicia.

La imputación formal contra Dorgathen y otros cinco exfuncionarios de YPFB fue emitida el lunes 8 de diciembre, dentro de las investigaciones del denominado caso Botrading, que indaga presuntas irregularidades en la importación de gasolina y diésel.

Las autoridades señalaron que el proceso continúa en curso y que se dará seguimiento a la cooperación internacional solicitada para avanzar en la investigación.

