Video: “Me amenazaron con quemarme si denunciaba”, dijo la madre de la niña violada en Santa Cruz

El hecho causó consternación en Santa Cruz, donde una menor de tan solo 2 años y 11 meses fue violada por su hermanastro, la madre relató el calvario que vivió al descubrir el hecho.

“Ella sale llorando y le pregunté ¿hijita que pasó, te caíste o qué?, le abrace y procedí a sacarle el pañal para bañarle y vi que el pañal estaba con sangre, cosa que no era normal”, relató la madre de la niña que fue violada.

Según la progenitora la niña tenía temor, y no dejaba que se la toque, tras una revisión logró verificar que la pequeña tenía lesiones en sus partes íntimas.

“No presenté la denuncia por miedo, porque el papá de mi hija me amenazó con quemarme la boca, porque yo le conté a mi cuñado que es hermano de él, lo llamaron al papá de mi hija y le reclamaron del por qué no hizo justicia, pero él prefirió tapar a su hijo”, a afirmó la madre.

El terrible hecho suscitó en el municipio de Warnes, Barrio Rosario del departamento de Santa Cruz, el presunto agresor ya fue arrestado, junto al padre por complicidad.

La Defensoría intervino en el caso, e investiga el hecho, el agresor será investigado por violación y su padre por complicidad en la violación, y violencia familiar.

