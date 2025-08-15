El aterrador caso se suscitó el mes de junio, según las investigaciones y declaraciones de una de las cómplices del crimen, el feminicida de Fabiola, la asesinó y desmembró y junto a su pareja abandonaron su cuerpo en diferentes basureros de la zona Periférica, en La Paz.

La cónyuge fue aprehendida por complicidad, mientras que el sujeto se dio a la fuga, el mismo permanece desaparecido, sin embargo, a través de un rastreo se logró determinar que otra persona cooperaba para que este pueda esconderse de la justicia.

“Este sujeto había propiciado el uso de su celular, para que este sujeto pueda mantener comunicaciones con su familia”, manifestó el director Departamental a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), coronel Gabriel Neme.

Se conoció que el sujeto proporcionó al feminicida su celular, para que este se comunique con sus familiares, y durante todo ese tiempo sabía dónde se encontraba y tenía contacto con él.

El feminicida se encontraría en Yungas, lugar desde donde fue trasladado el cómplice. El sujeto feminicida sostenía una relación sentimental con la víctima.

