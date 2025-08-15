Diputada Requena denuncia maltrato animal y vacíos legales en juego “cuchigol” y corridas de toros

Las imágenes fueron compartidas en redes sociales y se viralizaron, donde se observa a dos grupos de personas integrando equipos, ellos estarían practicando el juego que lo denominan “cuchigol”, el hecho se habría suscitado en Guanay, La Paz.

Según refieren el juego consiste en que los dos equipos pelean por obtener el cerdito vivo, para que este posteriormente sea introducido a un arco, tal como si fuera un balón de fútbol. El equipo que logre su cometido es el ganador.

Pero este no sería el único caso, ya que, también se apreció que se realizaron corridas de toros, e incluso las Fuerzas Armadas, desfilaron con boas vivas en el desfile del 7 de agosto.

Por dichos actos suscitados, la senadora Cecilia Requena denunció vacíos legales que permiten la normalización del maltrato animal en prácticas consideradas “tradicionales” en Bolivia, y propuso educar y sensibilizar para modificar costumbres que causan daño.

“Condena rotunda a la práctica del "cuchigol" en Guanay en la que un cerdito es usado como "pelota". Otro caso como el uso de boas vivas en el desfile militar y la Corrida de Toros, que refleja la normalización de la crueldad y el maltrato a los animales en el país, así como la impunidad, derivada de la falta de cumplimiento de la normativa de protección animal”, se lee en un post publicado en redes sociales por la diputada Requena.

Así mismo agregó que teniendo conocimiento de los casos mencionados, desde el Legislativo, se tomarán las acciones a nuestro alcance para que autoridades locales, judiciales y ejecutivas cumplan con sus deberes y acaben con estas prácticas brutales.

Por su parte, los usuarios piden a las autoridades intervenir en el caso, y sancionar a los responsables de generar este tipo de juegos, a través del sufrimiento de un animal.

