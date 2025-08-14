TEMAS DE HOY:
Policial

Tragedia en El Alto: Mujer se desvaneció durante el parto y perdió la vida

La víctima, de unos 35 años, se habría desvanecido durante el trabajo de parto. El recién nacido, de sexo masculino, está estable.

Jhovana Cahuasa

13/08/2025 21:38

Una mujer de aproximadamente 35 años falleció este miércoles en su domicilio de la zona 3 de Mayo, en El Alto, mientras daba a luz a su bebé.

El director regional de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de El Alto, coronel Yoshiro Armendia, explicó que la víctima se habría desmayado por los dolores del parto y perdió el conocimiento.

“Parece que estaba realizando el trabajo de parto en su domicilio. Según las personas que se encontraban en el lugar, llegó a desvanecerse y perdió el conocimiento. Cuando llegamos, ya no tenía signos vitales”, señaló Armendia.

El caso fue puesto en conocimiento del Ministerio Público, y el cuerpo trasladado a la morgue judicial para la autopsia médico-legal.

El bebé, de sexo masculino y nacido prematuro, fue trasladado de emergencia a la Clínica Los Andes, donde se encuentra estable bajo cuidado médico.

 

