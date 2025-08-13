¡Macabro! Los cuerpos presentan signos de violencia y disparos de bala, ya estaban embalados

Efectivos policiales de la Unidad de Criminalística, de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), llegaron fuertemente armados este miércoles por la madrugada a un domicilio ubicado en el barrio Petrolero Norte, calle Palitos de Santa Cruz, donde hallaron a tres personas sin vida.

Según el reporte preliminar tras la intervención policial, se pudo constatar que las tres personas se encontraban sin vida y con aparentes signos de violencia.

Se verificó las características físicas de las personas, las mismas se encontraban reportadas como desaparecidas, sus familiares habían reportado a las autoridades.

Los cuerpos presentan impactos de armas de fuego en su humanidad, las personas que los habrían asesinado, embalaron los cuerpos en bolsas.

Por el momento, la Policía hace un rastrillaje en el lugar, y verifica cámaras de seguridad del inmueble para verificar los movimientos en el inmueble, antes, durante y después del crimen.

Se busca establecer quienes son las personas que ingresaron al inmueble cuando se suscitó este supuesto asesinato atroz. Peritos y personas especializadas buscan indicios para esclarecer el hecho.

Por el momento el caso no fue tipificado, sin embargo, por las características como se dio no se descarta que sea tipificado por el delito de asesinato.

Los cuerpos fueron trasladados a la morgue de La Pampa de la Isla, y se busca determinar la data del fallecimiento, el caso se encuentra en investigación.

