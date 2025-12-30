Aprehenden a Eduardo Del Castillo en el aeropuerto Viru Viru

Eduardo Del Castillo fue retenido este lunes en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz cuando pretendía tomar un vuelo a Chile, de acuerdo a la información preliminar.

El exministro de Gobierno fue trasladado desde la terminal aérea hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Warnes, dónde quedó en calidad de aprehendido, supuestamente por obstrucción al trabajo policial.

En desarrollo...

Mira la programación en Red Uno Play