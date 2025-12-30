TEMAS DE HOY:
Aprehenden a Eduardo Del Castillo en el aeropuerto Viru Viru

El exministro de Gobierno fue trasladado desde el aeropuerto Viru Viru hasta la Felcc de Warnes, supuestamente por obstrucción al trabajo policial. 

Lizzett Vargas

30/12/2025 3:31

Eduardo Del Castillo fue retenido este lunes en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz cuando pretendía tomar un vuelo a Chile, de acuerdo a la información preliminar.

El exministro de Gobierno fue trasladado desde la terminal aérea hasta la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de Warnes, dónde quedó en calidad de aprehendido, supuestamente por obstrucción al trabajo policial. 

 

En desarrollo...

Programación

03:00

Hasta que la plata nos separe

04:00

Amor de familia

04:40

Identificación de red

05:55

Identificación de red

06:00

El mañanero

09:25

Plim plim

