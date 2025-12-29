Hallan el cuerpo de un hombre reportado como desaparecido en La Paz

Luego de casi dos semanas de intensa incertidumbre, equipos de rescate lograron hallar este lunes el cuerpo sin vida de un hombre de aproximadamente 30 años, quien había sido reportado como desaparecido hace 12 días. El hallazgo se produjo en un barranco de difícil acceso en la zona de Alto Llojeta, en la sede de Gobierno.

El operativo de rescate

El operativo contó con la participación coordinada de la División Homicidios, la Unidad Operativa de Bomberos y el grupo especializado Bersa. Debido a la accidentada geografía del lugar, con pendientes de más de 250 metros, y a la persistente lluvia, las labores de recuperación se tornaron de alta peligrosidad.

El director nacional de Bomberos, Pavel Tovar, informó que la búsqueda se activó a solicitud de los familiares, luego de recibir reportes de amigos que indicaban que el joven fue visto por última vez circulando por ese sector.

"Se ha logrado hacer el descenso por la parte de abajo para evitar justamente tener que volverlo a subir. Es una pendiente muy pronunciada. Lastimosamente, lo hemos encontrado sin vida", detalló el jefe policial, confirmando que el cuerpo ya fue reconocido por sus allegados en el lugar del rescate.

Investigación en curso

Tras la recuperación del cadáver, el caso fue transferido a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) y al Ministerio Público. Serán estas instancias las encargadas de realizar la autopsia de ley para determinar las causas exactas del fallecimiento y esclarecer si se trató de un accidente o si hubo intervención de terceras personas.

El rápido despliegue policial permitió cerrar la etapa de búsqueda, dando paso ahora a las investigaciones periciales para determinar los pormenores de este trágico suceso que conmociona a La Paz.

