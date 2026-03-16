Lula dice que Bolivia sigue siendo la alternativa de gas para Brasil

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tras la reunión que sostuvo con Rodrigo Paz, dijo que en el actual contexto internacional marcado por los conflictos que amenaza la provisión energía, Bolivia sigue siendo el mayor proveedor de gas para Brasil.

“Bolivia continúa siendo la fuente segura y mantiene la condición de mayor proveedor de gas natural para Brasil. Conversamos en la posibilidad de ampliar la inversión en esta área e incrementar el volumen para el mercado brasileño”, señaló Lula.

La declaración fue vertida en una declaración conjunta que dio el mandatario brasileño junto a Rodrigo Paz en el Palacio Planalto en Brasilia.

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