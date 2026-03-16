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Economía

Santa Cruz busca fortalecer exportaciones y energía en encuentro con Brasil

Autoridades departamentales destacan la importancia de los acuerdos con Brasil para impulsar comercio, infraestructura y proyectos energéticos.

Red Uno de Bolivia

16/03/2026 13:02

Foto: El asesor de la Gobernación de Santa Cruz, Efraín Suárez. Archivo
Brasil

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Representantes de gobiernos subnacionales bolivianos también participaron este lunes en las reuniones bilaterales que se lleva adelante el Gobierno nacional en Brasilia (Brasil) para analizar acuerdos de cooperación con autoridades y empresarios brasileños. Desde la delegación del departamento de Santa Cruz, el asesor de la Gobernación, Efraín Suárez, destacó la relevancia del encuentro para fortalecer las relaciones comerciales con el país vecino.

El representante señaló que Brasil es el principal socio estratégico para el departamento debido a su cercanía y a la extensa frontera que comparten ambos territorios.

“Para Santa Cruz este es un encuentro importantísimo, por eso la presencia del gobernador Luis Fernando Camacho, porque hay aspectos puntualísimos que hay que tocar con el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y con los empresarios brasileños para impulsar la relación comercial con Brasil”, afirmó.

 

Suárez explicó que uno de los puntos clave es mejorar la infraestructura logística para facilitar la exportación de productos cruceños hacia el mercado brasileño.

“Es fundamental impulsar proyectos como la red caminera en Santa Cruz y Puerto Busch, que es una salida imprescindible hacia el Atlántico y permitirá colocar los productos cruceños en el mercado brasileño”, señaló.

Asimismo, remarcó que el incremento de las exportaciones podría generar más empleo y mejorar la calidad de vida en la región.

El representante también se refirió a la importancia de los acuerdos en materia energética, considerando la situación del país en este sector.

En ese contexto, afirmó que el encuentro con Brasil podría abrir oportunidades de cooperación e inversión para fortalecer la estabilidad energética del país.

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