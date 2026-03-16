Investigación revela cómo autos “chutos” terminan en Bolivia

El trayecto comienza en Zona Franca de Iquique, conocida como Zofri, uno de los principales centros comerciales del norte de Chile. Allí, compradores adquieren decenas de vehículos aprovechando beneficios tributarios y arancelarios que reducen considerablemente su precio, según revela un informe especial del medio de comunicación BioBioChile.

Sin embargo, muchos de esos automóviles no permanecen en territorio chileno. Su destino final es el mercado ilegal de Bolivia, donde son conocidos como autos “chutos”, es decir, vehículos ingresados al país mediante contrabando.

Según datos de la Cámara Automotor Boliviana, entre 2013 y 2024 ingresaron al país más de 1,28 millones de vehículos de contrabando provenientes de Chile, sin considerar los automóviles robados.

El inicio del recorrido

El proceso comienza cuando los compradores adquieren automóviles —muchos de ellos de segunda mano importados desde Japan o South Korea— en la Zofri de Iquique.

Debido a que muchos de estos vehículos tienen el volante a la derecha, no pueden circular libremente por las calles chilenas. Por esa razón deben ser transportados en camiones cigüeña, que pueden llevar entre 10 y 12 vehículos por viaje.

Con la documentación correspondiente, estos camiones salen desde Iquique rumbo a la frontera, generalmente con destino declarado a pequeñas localidades cercanas a Colchane, como Pisiga Centro o Pisiga Choque.

Garajes improvisados en la frontera

Una vez en la zona fronteriza, los vehículos son descargados en terrenos privados o garajes improvisados. Algunos habitantes del lugar arriendan sus predios para almacenar los autos antes de su traslado final.

La descarga suele realizarse mediante rampas improvisadas y, según testigos, la mayor actividad ocurre durante la noche, cuando disminuye la presencia de patrullajes.

El último tramo: pasos clandestinos

El verdadero contrabando ocurre después.

Cuando no detectan presencia policial o militar, los llamados “chuteros” trasladan los vehículos por pasos fronterizos no habilitados, especialmente en sectores cercanos al Salar de Coipasa.

Los autos avanzan de noche y muchas veces con las luces apagadas, intentando evitar los controles.

El capitán Hans Burdiles Manquehuil, de la Carabineros de Chile en Colchane, afirma que el negocio incluso involucra transportistas locales.

“Hay vecinos que son dueños de camiones y realizan los traslados desde Iquique. Venden el servicio completo: transporte y lugares para guardar los vehículos”, explicó.

La paradoja es que las localidades donde supuestamente llegan los automóviles tienen muy pocos habitantes, lo que hace evidente que el destino real de esos vehículos está al otro lado de la frontera.

Un problema que genera debate en Bolivia

El fenómeno también ha generado controversia en Bolivia.

El actual presidente Rodrigo Paz Pereira provocó polémica durante su campaña al proponer la legalización de los autos “chutos”, argumentando que miles de bolivianos utilizan este tipo de vehículos.

La iniciativa fue duramente criticada por la Cámara Automotor Boliviana, que advirtió que una nueva nacionalización premiaría el contrabando y perjudicaría al sector formal.

El rol de las autoridades

Desde el Servicio Nacional de Aduanas de Chile explicaron que el contrabando ocurre principalmente a través de pasos no habilitados, donde la seguridad está a cargo de las Fuerzas Armadas de Chile y Carabineros.

En 2025 se presentaron 16 querellas criminales por contrabando de vehículos en la región de Tarapacá, luego de 25 intentos detectados por las autoridades.

En lo que va de 2026 ya se registraron 18 intentos frustrados de contrabando, lo que derivó en ocho nuevas querellas.

A pesar de estos esfuerzos, el tráfico de vehículos continúa siendo un fenómeno persistente en la frontera norte, donde la distancia, el terreno y la extensa línea limítrofe dificultan el control total del contrabando.

INVESTIGACIÓN PUBLICADA POR BIO BIO CHILE

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