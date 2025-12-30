Queman moto de delincuentes tras violento asalto a un joven en la Av. Virgen de Cotoca

En la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, un joven de 18 años fue interceptado por dos delincuentes armados con un cuchillo mientras esperaba transporte público junto a su familia en el cuarto anillo y avenida Brasil.

Según el reporte, los asaltantes le robaron el teléfono celular y huyeron en una motocicleta. Posteriormente, se produjo una persecución que se extendió hasta el cuarto anillo de la avenida Virgen de Cotoca, donde los delincuentes cayeron del motorizado y escaparon a pie, dejando el vehículo abandonado.

Vecinos del sector, molestos por los reiterados hechos de inseguridad, interceptaron la motocicleta abandonada y le prendieron fuego como medida de protesta ante la falta de control policial.

El padre de la víctima informó que su hijo se encuentra estable, aunque presenta golpes y cortes menores, producto de haber esquivado los ataques con arma blanca durante el asalto.

La dirigencia vecinal denunció una demora superior a una hora en la respuesta policial, señalando a las unidades de La Chacarilla y Lazareto.

Asimismo, lamentaron que la falta de iluminación debajo del puente, ocasionada por el robo de cables hace aproximadamente cinco meses, haya convertido la zona en un punto crítico para la delincuencia.

