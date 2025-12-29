Envían a la cárcel al hombre que apuñaló a un vecino en barrio Ferbo, en Santa Cruz

Vecinos del barrio Ferbo, en la zona de la Radial 26, denunciaron la presencia de pandillas y situaciones de violencia que han sembrado temor entre los residentes. El hecho más reciente ocurrió cuando un hombre fue apuñalado por la espalda en un enfrentamiento vinculado a hinchas de equipos locales.

El agresor fue identificado como José Armando B., quien ya fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia.

El coronel Gilmar Valencia, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc), informó que Banegas tiene antecedentes por robo agravado y que en 2020 ya había estado recluido en Palmasola. Esta vez, el juez ordenó su reclusión preventiva por 180 días en el mismo penal.

La Policía continúa con las investigaciones para determinar si hubo otros implicados en el ataque. Además, se anunció un refuerzo en la vigilancia del barrio Ferbo ante las reiteradas denuncias de presencia de pandillas.

