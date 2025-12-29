El caso de la mujer encontrada dentro de un freezer en Santa Cruz de la Sierra sigue bajo investigación, y esta vez las autoridades judiciales tomaron una decisión clave, el hermano de la víctima fue enviado a Palmasola con detención preventiva por 180 días. La Fiscalía señaló que el imputado tenía conocimiento del crimen y fue acusado por el delito de asesinato.

La víctima, identificada como Roxana R. V., de 31 años, había recuperado su libertad hace aproximadamente dos meses tras cumplir una condena por tráfico de sustancias controladas. Su muerte era investigada como presunto feminicidio, considerando las circunstancias en que fue hallada.

Además, se reportó que hay dos personas prófugas, contra quienes ya se ha librado mandamiento de aprehensión. Por otra parte, el hijo de la víctima fue descartado como partícipe tras prestar su declaración informativa. La audiencia se realizó en el juzgado de la Villa 1 de Mayo.

La Policía continúa la búsqueda de los autores materiales del hecho. Según las investigaciones, el móvil del crimen estaría relacionado con deudas vinculadas al narcotráfico. Las autoridades recalcaron que las pesquisas seguirán para dar con todos los responsables y esclarecer el caso.

Horas antes, los hijos de la víctima aclararon en el programa El Mañanero que su madre no tenía deudas económicas. También indicaron que, en el pasado, enfrentó problemas legales por microtráfico, un caso ocurrido en mayo que ya fue aclarado.



