Violencia en el barrio Ferbo: Policía confirma que sujeto que apuñaló a un vecino estuvo en Palmasola

La inseguridad en el barrio Ferbo, ubicado en la zona de la Radial 26 de la ciudad de Santa Cruz, escaló nuevamente en las últimas horas tras registrarse un violento ataque con arma blanca. Un hombre resultó herido tras ser apuñalado por un sujeto que ya fue aprehendido y puesto a disposición de la justicia.

Un agresor con pasado delictivo

El coronel Gilmar Valencia, director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), confirmó que el autor del ataque no es un desconocido para el sistema judicial. Tras verificar sus antecedentes, se constató que el sujeto estuvo recluido en el penal de Palmasola en el año 2020 por el delito de robo agravado.

En las próximas horas, el aprehendido será trasladado ante un juez cautelar, quien determinará su situación jurídica.

El flagelo de las pandillas y el fútbol

Valencia lamentó que este tipo de hechos sean recurrentes en la zona, atribuyendo el clima de "zozobra" a la presencia de grupos juveniles vinculados a barras de equipos de fútbol local (Oriente Petrolero y Blooming), los cuales operan bajo la modalidad de pandillas.

"Estos jóvenes, inmersos en el mundo de las drogas, ponen en zozobra a la población. Lo más preocupante es que son vecinos del mismo barrio y, en su mayoría, son menores de 14, 15 y 16 años", señaló la autoridad.

Intervención policial y llamado a los padres

Ante la gravedad de la situación, la Policía Boliviana ha anunciado medidas inmediatas:

Operativos: A partir de esta noche, la Estación Policial Integral (EPI) N° 3 realizará patrullajes preventivos y trabajos operativos en el barrio Ferbo.

Reuniones vecinales: Se llevará a cabo una socialización con la junta vecinal para coordinar estrategias de seguridad.

Apoyo de la Defensoría: Debido a la alta participación de menores de edad en estos grupos, se ha solicitado la intervención de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Finalmente, el coronel Valencia hizo un llamado enérgico a las familias cruceñas: "El pilar de la seguridad es el hogar. Pedimos a los padres mayor control, ya que muchas veces, cuando la policía arresta a estos jóvenes, son los mismos padres quienes salen a agredir a los efectivos".

