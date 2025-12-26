MTS presenta sus candidatos a las subnacionales en La Paz

El Movimiento Tercer Sistema (MTS) presentó oficialmente a sus candidatos por el departamento de La Paz de cara a las Elecciones Subnacionales 2026. Félix Patzi como candidato a la Gobernación de La Paz, a Jorge Dulón como candidato a la Alcaldía de La Paz y a David Vargas como candidato a la Alcaldía de El Alto.

Dentro de las actividades que marca el calendario de las elecciones Subnacionales 2026 hoy 26 de diciembre como fecha límite de inscripción de candidatos el líder del MTS junto a una caravana llegaron hasta las instalaciones del Tribunal Electoral Departamental de La Paz para oficializar su postulación.

Foto: Candidatos por MTS a las Subnacionales 2026 APG

Féliz Patzi sociólogo de profesión nacido en la provincia Aroma en el ámbito político fue gobernador en la gestión 2015 hasta el 2021, además fue ministro de educación entre 2006 y 2007 en el gobierno de Evo Morales.

Jorge Dulón de 44 años es licenciado en Gobierno y Gestión Pública de la Universidad de Chile, actualmente es presidente del concejo municipal de La Paz y ocupó cargos dentro el Ministerio de Obras Públicas en la gestión 2020 y 2021.

David Vargas se postula para ser alcalde de la ciudad de El Alto es exmayor de la policía boliviana además de docente y analista en temas de seguridad ciudadana.

