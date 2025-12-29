TEMAS DE HOY:
Policial

Prófugo se escapa del centro Qalauma en La Paz; la Policía activa alerta para su recaptura

La Policía emitió una alerta nacional para dar con Edilberto Abundio Mamani Mamani, de 25 años, quien escapó del Centro de Reinserción Social para Jóvenes Qalauma. La ciudadanía puede colaborar de manera anónima.

Silvia Sanchez

29/12/2025 18:47

Foto Policía Boliviana
La Paz, Bolivia

Escuchar esta nota

Un recluso acusado de violación se fugó el domingo 28 de diciembre del Centro de Reinserción Social para Jóvenes Qalauma, en La Paz.

El prófugo fue identificado como Edilberto Abundio Mamani Mamani, de 25 años. Hasta el momento, las circunstancias de su escape se desconocen, por lo que la Policía emitió una alerta nacional para dar con su paradero.

Las autoridades instan a la población a brindar información de manera confidencial. La Policía habilitó los siguientes canales de contacto:

Teléfonos: 110 | 120 | 71280618 | 72570602 | 71494320 | 68000041 | 65149617 | 67184060 | 72020206.

Se garantiza total reserva para quienes colaboren con datos sobre el prófugo.

Foto Policía Boliviana

