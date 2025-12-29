TEMAS DE HOY:
Policial

Policías son investigados por presunta extorsión en Palmasola; fueron retirados de sus funciones

Tras el hallazgo, se procedió al arresto del comandante de guardia y se notificó a los integrantes del Grupo de Seguridad

Yandy Yennifer Fernández Mamani

29/12/2025 13:52

FOTO: RED UNO
Santa Cruz, Bolivia

Un nuevo caso de presunta corrupción vuelve a poner en la mira a efectivos de la Policía Boliviana. Esta vez, funcionarios que cumplían funciones de control en el ingreso y salida del centro penitenciario de Palmasola son investigados por supuestos cobros irregulares.

El inspector departamental de la Policía, Franklin Villazón, informó que durante controles realizados en la Puerta Principal de Palmasola (PC1) se encontró dinero en efectivo sobre el escritorio del comandante de guardia. El monto estaba compuesto por billetes de diferentes cortes, entre Bs 10, 20, 50 y 100.

Tras el hallazgo, se procedió al arresto del comandante de guardia y se notificó a los integrantes del Grupo de Seguridad que se encontraban en funciones. Luego de prestar su declaración, la Fiscalía Policial determinó el arresto del principal implicado y el inicio de una investigación interna.

En total, cuatro personas fueron removidas de sus cargos y se encuentran bajo investigación. Según el informe oficial, el comandante de guardia es señalado como el principal responsable del hecho. El dinero hallado asciende a Bs 4.007, cuyo origen no pudo ser justificado.

 

