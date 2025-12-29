TEMAS DE HOY:
Policial

Casi tres toneladas de droga y 391 detenidos por narcotráfico desde noviembre

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó se procedió a la destrucción de 88 fábricas de droga, lo que representa un golpe significativo a las estructuras dedicadas a la producción de sustancias controladas en el país.

Juan Marcelo Gonzáles

29/12/2025 12:58

Foto: Viceminsitro y Oficial de la FELCN en conferencia (Captura Video)
Santa Cruz

El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó este lunes que, en el marco de la lucha contra el narcotráfico, entre noviembre y el 28 de diciembre de 2025 se logró el secuestro de casi tres toneladas de cocaína y la aprehensión de 391 personas vinculadas a este ilícito en todo el territorio nacional. Según Btv.

Durante el contacto con los medios de comunicación también destacó que se procedió a la destrucción de 88 fábricas de droga, lo que representa un golpe significativo a las estructuras dedicadas a la producción de sustancias controladas en el país.

Durante una conferencia de prensa, se detalló que en este periodo se incautaron 2,962 toneladas de cocaína, además de más de 84 toneladas de marihuana, como resultado de 1,154 operativos ejecutados por la FELCN.  

