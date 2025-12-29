VIDEO: Vecinos atrapan infraganti a dos delincuentes dentro de una casa en Santa Cruz

Momentos de alta tensión se vivieron este domingo por la noche en la zona del Segundo Anillo de la capital cruceña, entre la avenida Banzer y Beni, cuando un grupo de vecinos organizados logró frustrar un robo en proceso.

Al ser descubiertos dentro de una vivienda, dos delincuentes fueron interceptados, reducidos y castigados físicamente por los ciudadanos antes de ser entregados a las autoridades policiales.

Los delincuentes habían ingresado a un inmueble ubicado entre las avenidas Banzer y Beni, donde funciona una empresa dedicada a la distribución de agua y alimentos. Su objetivo era sustraer garrafas de gas; sin embargo, no contaban con que los habitantes de la zona se percatarían del movimiento inusual.

Al observar que los sujetos estaban sustrayendo los objetos, los vecinos procedieron a capturarlos en flagrancia. Los sospechosos fueron agredidos como forma de escarmiento. En las imágenes captadas, se observa cómo uno de ellos es retirado por los efectivos policiales con heridas visibles en la cabeza.

Ante el riesgo de un linchamiento, efectivos de la Policía Boliviana llegaron al lugar para rescatar a los antisociales. También fue necesaria la presencia de una ambulancia para brindar los primeros auxilios a los heridos debido a la gravedad de los golpes recibidos.

Posteriormente, ambos sujetos fueron trasladados a dependencias de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc). Se espera que en las próximas horas la institución del orden brinde un informe oficial detallando la identidad de los aprehendidos y si cuentan con antecedentes penales previos.

Mira la programación en Red Uno Play