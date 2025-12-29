Tragedia en El Sillar: Un muerto y un herido tras embarrancamiento de un auto en la carretera nueva a Santa Cruz

La madrugada de este lunes se registró un grave accidente de tránsito en el sector de “El Sillar”, ubicado en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Un vehículo particular perdió el control y se precipitó varios metros al barranco, dejando un saldo trágico.

De acuerdo con los informes preliminares de la Policía Caminera, una persona habría fallecido y otra resultó herida, la misma que fue evacuada de emergencia a un centro médico cercano.

Efectivos de la división de Accidentes de Tránsito se encuentran en el lugar realizando las tareas de rescate y el peritaje correspondiente para determinar las causas del hecho.

La información es preliminar, se espera que las autoridades brinden un informe detallado respecto al hecho.

