Policial

Tragedia en El Sillar: Un muerto y un herido tras embarrancamiento de un auto en la carretera nueva a Santa Cruz

El terrible accidente se produjo este lunes en la madrugada. Un vehículo se precipitó al vacío en el sector de El Sillar ruta que conecta Cochabamba con Santa Cruz. La policía investiga las causas del hecho.

Red Uno de Bolivia

29/12/2025 10:41

Foto: Captura de video
Santa Cruz

La madrugada de este lunes se registró un grave accidente de tránsito en el sector de “El Sillar”, ubicado en la carretera que conecta Cochabamba con Santa Cruz. Un vehículo particular perdió el control y se precipitó varios metros al barranco, dejando un saldo trágico.

De acuerdo con los informes preliminares de la Policía Caminera, una persona habría fallecido y otra resultó herida, la misma que fue evacuada de emergencia a un centro médico cercano.

Efectivos de la división de Accidentes de Tránsito se encuentran en el lugar realizando las tareas de rescate y el peritaje correspondiente para determinar las causas del hecho.

La información es preliminar, se espera que las autoridades brinden un informe detallado respecto al hecho.

NOTICIA EN DESARROLLO…

 

