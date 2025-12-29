TEMAS DE HOY:
Policial

¡Aterrador! El hermano de mujer hallada en un freezer es sospechoso, según fiscal

El principal sospechoso del crimen de Roxana R. es un familiar directo, quien habría actuado junto al dueño de la vivienda donde se presume victimaron a la mujer. Hay otros dos prófugos.

Red Uno de Bolivia

29/12/2025 9:08

Foto: Red Uno
Santa Cruz

El caso de la mujer hallada sin vida en el interior de un freezer en el camino hacia el municipio de Paurito ha tomado un giro escalofriante tras las revelaciones de la Fiscalía. El Ministerio Público confirmó que uno de los dos aprehendidos por este sangriento hecho es el hermano de la víctima, lo que ha generado una profunda consternación en la capital cruceña.

La víctima fue identificada como Roxana R. Además del hermano, la Policía capturó al dueño de la casa donde supuestamente ocurrió el asesinato.

"Uno de ellos es el hermano de la víctima, así como también el otro es el dueño de casa", afirmó el fiscal Luis Alberto Hurtado, señalando que las pruebas recolectadas hasta el momento comprometen gravemente a ambos sujetos.

Aunque el lazo familiar es un factor central en el caso, el Ministerio Público maneja diversas hipótesis debido a que la víctima contaba con antecedentes penales.

Sin embargo, el esfuerzo policial se centra ahora en capturar a dos prófugos adicionales. La saña con la que se ocultó el cuerpo en el electrodoméstico apunta a un plan premeditado que la justicia comenzará a juzgar formalmente este lunes.

 

