Sala Constitucional de La Paz concede tutela sobre demanda para cancelar personería jurídica de SOL y ASIP

El Órgano Electoral tiene cinco días para emitir una resolución definitiva sobre la vigencia de ambas fuerzas.

Ximena Rodriguez

19/02/2026 18:49

Foto: Red Uno.
Santa Cruz

La Sala Constitucional del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz concedió la tutela al activista Peter Beckhauser, obligando al Órgano Electoral Plurinacional (OEP) a pronunciarse sobre la cancelación de personería de SOL y ASIP. La demanda argumenta que ambas organizaciones políticas incumplieron la normativa vigente al no alcanzar el 3% de la votación en los pasados comicios subnacionales.

El ente electoral deberá emitir una resolución formal sobre el fondo del pedido, tras determinarse que la acción de cumplimiento interpuesta por el ciudadano es procedente. Esta decisión judicial reactiva un proceso administrativo que pone en vilo la existencia legal de estas dos siglas políticas en el escenario nacional.

Desde el Tribunal Electoral Departamental (TED), Manfredo Bravo confirmó que acatarán la orden judicial pese a considerar que la petición ya había sido gestionada previamente.

"El Tribunal Constitucional ha resuelto que atendamos la petición, a pesar de que ya la habíamos atendido... nos obliga a sacar una resolución", señaló el vocero institucional.

La autoridad electoral explicó que se analizará un informe de la Secretaría de Cámara de noviembre pasado para determinar si corresponde la cancelación definitiva o una sanción alternativa. Según el vocero, en dicho informe previo solo se había decretado la anulación de la sigla Nueva Esperanza y Democracia (NED), dejando pendientes los otros casos.

A partir de este momento, se abre un plazo de cinco días hábiles para que las organizaciones afectadas presenten sus descargos correspondientes ante la autoridad competente. "Estos descargos más el informe de sala plena del año pasado servirán para tomar una decisión final hasta el próximo miércoles", concluyó la fuente oficial del TED.

