Torneo Repechaje arranca este viernes: conozca los partidos, horarios y escenarios

Desde este viernes 20 de febrero se pone en marcha el Torneo de Repechaje del fútbol boliviano, destinado a los equipos que quedaron en el camino en el Torneo de Verano. El primer duelo será entre Guabirá y FC Universitario, que jugarán a las 18:30 en el estadio Gilberto Parada de Montero.

No todo terminó para los equipos eliminados del Torneo de Verano 2026, ya que hace días fue aprobado el Torneo de Repechaje y ahora entra en escena. El primer compromiso lo disputarán azucareros y manzaneros en la Caldera del Diablo.

Fixture de los duelos de ida del Torneo Repechaje. Foto: Federación Boliviana de Fútbol.

Horas después, a las 20:30, Real Tomayapo recibirá la visita de Oriente Petrolero. En la jornada sabatina, ABB jugará de local en El Alto contra Real Oruro a las 15:30. El duelo entre Nacional Potosí y el cuadro atigrado fue reprogramado para el 1 de marzo, debido a que ambos compiten en la Copa Libertadores.

Los partidos de vuelta comenzarán a disputarse desde el martes 24 de febrero.

Mira la programación en Red Uno Play