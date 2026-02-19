Torneo Repechaje arranca este viernes: conozca los partidos, horarios y escenarios

Los clubes que fueron eliminados del Torneo de Verano 2026 entrarán en acción a partir de este viernes en duelos que continuarán el fin de semana en distintos escenarios de Bolivia.
Desde este viernes 20 de febrero se pone en marcha el Torneo de Repechaje del fútbol boliviano, destinado a los equipos que quedaron en el camino en el Torneo de Verano. El primer duelo será entre Guabirá y FC Universitario, que jugarán a las 18:30 en el estadio Gilberto Parada de Montero.
No todo terminó para los equipos eliminados del Torneo de Verano 2026, ya que hace días fue aprobado el Torneo de Repechaje y ahora entra en escena. El primer compromiso lo disputarán azucareros y manzaneros en la Caldera del Diablo.
Horas después, a las 20:30, Real Tomayapo recibirá la visita de Oriente Petrolero. En la jornada sabatina, ABB jugará de local en El Alto contra Real Oruro a las 15:30. El duelo entre Nacional Potosí y el cuadro atigrado fue reprogramado para el 1 de marzo, debido a que ambos compiten en la Copa Libertadores.
Los partidos de vuelta comenzarán a disputarse desde el martes 24 de febrero.
