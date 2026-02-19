TEMAS DE HOY:
Torneo Repechaje arranca este viernes: conozca los partidos, horarios y escenarios

Los clubes que fueron eliminados del Torneo de Verano 2026 entrarán en acción a partir de este viernes en duelos que continuarán el fin de semana en distintos escenarios de Bolivia. 

Martin Suarez Vargas

19/02/2026 18:39

Jugadores de Oriente Petrolero en el clásico cruceño. Foto: redes sociales del club.
Desde este viernes 20 de febrero se pone en marcha el Torneo de Repechaje del fútbol boliviano, destinado a los equipos que quedaron en el camino en el Torneo de Verano. El primer duelo será entre Guabirá y FC Universitario, que jugarán a las 18:30 en el estadio Gilberto Parada de Montero.

No todo terminó para los equipos eliminados del Torneo de Verano 2026, ya que hace días fue aprobado el Torneo de Repechaje y ahora entra en escena. El primer compromiso lo disputarán azucareros y manzaneros en la Caldera del Diablo.

Fixture de los duelos de ida del Torneo Repechaje. Foto: Federación Boliviana de Fútbol.

Horas después, a las 20:30, Real Tomayapo recibirá la visita de Oriente Petrolero. En la jornada sabatina, ABB jugará de local en El Alto contra Real Oruro a las 15:30. El duelo entre Nacional Potosí y el cuadro atigrado fue reprogramado para el 1 de marzo, debido a que ambos compiten en la Copa Libertadores.

Los partidos de vuelta comenzarán a disputarse desde el martes 24 de febrero.

Programación

17:00

Dueños de la tarde

18:55

Notivisión

21:00

El rey

22:00

Que no me pierda

00:00

Problemas y soluciones

01:00

Notivisión

