En un balance estratégico de los primeros 100 días de gestión, el ministro de Obras Públicas, Mauricio Zamora, anunció avances decisivos para eliminar las brechas de conectividad en el país. El pilar fundamental de esta transformación es la llegada de Starlink, el servicio de internet satelital de SpaceX, que operará en territorio boliviano para garantizar cobertura en lugares donde antes era imposible comunicarse.

El Gobierno boliviano dio pasos clave para regular la normativa actual, permitiendo que el país acceda a la tecnología satelital de alta velocidad y baja latencia. Este despliegue no será aislado, sino que se realizará a través de una alianza estratégica con la estatal Entel, buscando optimizar la velocidad y la calidad del servicio para todos los usuarios.

Alcance: El objetivo es lograr una cobertura plena de internet de alta velocidad en Bolivia.

Enfoque rural: El servicio está especialmente diseñado para beneficiar a zonas rurales y de difícil acceso.

Estado actual: Starlink inició sus operaciones en el país el pasado 2 de febrero bajo una licencia experimental de seis meses.

Durante su informe, el ministro Zamora enfatizó que esta apertura tecnológica responde a una nueva visión estratégica orientada a resolver problemas históricos de calidad en los servicios básicos. La autoridad destacó que estas acciones materializan los mandatos del presidente Rodrigo Paz para modernizar la infraestructura del país.

“Dimos el primer paso para que el país tenga cobertura plena de internet de alta velocidad. Regulamos la norma para permitirnos que Bolivia acceda a los servicios de Starlink en alianza con Entel”, resaltó Zamora.

Con la implementación de esta tecnología satelital, Bolivia busca "abrirse al mundo y traer el mundo a Bolivia", facilitando el desarrollo económico y social a través de una comunicación sin fronteras geográficas.

Mira la programación en Red Uno Play