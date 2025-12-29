TEMAS DE HOY:
Deportes

Araujo vuelve a entrenarse con el Barcelona un mes después

El Barcelona recupera al defensor charrúa, aunque su presencia en el derbi no está asegurada.

EFE

29/12/2025 12:55

Ronal Araujo, defensor del Barcelona, nacido en Uruguay. Foto: Redes sociales.
España.

Escuchar esta nota

El internacional uruguayo Ronald Araújo ha reaparecido este lunes en el entrenamiento de puertas abiertas que ha organizado el Barcelona en el Estadio Johan Cruyff para empezar a preparar el derbi liguero del próximo sábado frente al Espanyol.

El central, que estaba apartado del grupo por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, ha empezado este lunes a ejercitarse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.

Sin embargo, tras perderse siete partidos entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones, la presencia de Araujo en el derbi catalán no está garantizada. Pau Cubarsí y Gerard Martín parten como opciones principales, con Jules Koundé y Eric García como alternativas para ocupar el eje de la zaga. EFE

