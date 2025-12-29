El internacional uruguayo Ronald Araújo ha reaparecido este lunes en el entrenamiento de puertas abiertas que ha organizado el Barcelona en el Estadio Johan Cruyff para empezar a preparar el derbi liguero del próximo sábado frente al Espanyol.



El central, que estaba apartado del grupo por problemas de salud mental, con la expulsión sufrida ante el Chelsea el pasado 25 de noviembre como detonante, ha empezado este lunes a ejercitarse al mismo ritmo que el resto de sus compañeros.



Sin embargo, tras perderse siete partidos entre Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones, la presencia de Araujo en el derbi catalán no está garantizada. Pau Cubarsí y Gerard Martín parten como opciones principales, con Jules Koundé y Eric García como alternativas para ocupar el eje de la zaga. EFE

