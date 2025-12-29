El viceministro de Defensa Social y Sustancias Controladas, Ernesto Justiniano, informó que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) ejecutó varios allanamientos en Bolivia, en el marco de la investigación por el hallazgo de un contenedor con madera impregnada con cocaína en Puerto Arica, Chile.

La autoridad explicó que el contenedor incautado contenía 18 toneladas de madera de tajibo, en la que se estima estaban impregnados cerca de 700 kilos de cocaína. El cargamento salió de Bolivia y tenía como destino final España.

Justiniano aclaró que el contenedor abandonó el país en octubre de 2025, durante la gestión del expresidente Luis Arce, y que actualmente la investigación se desarrolla de manera coordinada entre la Fiscalía de Bolivia y Chile.

“A la fecha ya se inició la investigación. En Bolivia se han realizado allanamientos y estos van a continuar; sin embargo, no podemos comunicar detalles porque alertaríamos a las mafias y eso perjudica el proceso investigativo”, sostuvo.

En ese contexto, el viceministro cuestionó al vicepresidente Edmand Lara, quien (pese a haber sido informado oficialmente del caso hace cinco días) difundió un video en redes sociales afirmando que “narcotraficantes están aprovechando las movilizaciones” y lanzó críticas contra la Policía y la Felcn.

Justiniano lamentó que ese pronunciamiento debilite la lucha antidroga y pidió al vicepresidente que retire el contenido, tal como lo hizo en anteriores ocasiones.

“El vicepresidente dice que no hay investigación y lanza acusaciones contra la Felcn. Yo lo llamé el miércoles pasado para informarle del caso. Le solicito que tome en cuenta y haga lo que ha hecho en otras oportunidades: bajar ese video, porque lo único que está haciendo es desinformar”, afirmó.

Asimismo, explicó que por razones de seguridad e inteligencia, las incautaciones no siempre se comunican de inmediato, ya que se requiere seguir rutas, identificar contactos y desarticular redes criminales.

Durante la conferencia, Justiniano también denunció que el vicepresidente habría estado llamando para solicitar espacios dentro de la Policía, particularmente en la Felcn.

“La Policía no es un botín político ni una agencia de empleos. Por favor, no solicite espacios”, concluyó.

Mira la programación en Red Uno Play