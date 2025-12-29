Aprehenden a una madre que golpeó a su hija con discapacidad en el mercado Mutualista, en Santa Cruz

Un hecho de violencia generó conmoción este lunes entre comerciantes y transeúntes del mercado Mutualista, en Santa Cruz, donde una adolescente con discapacidad fue agredida públicamente por su madre.

Según informó el comandante de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv), Edson Fernández, varias personas intervinieron de inmediato para proteger a la menor y dar aviso a las autoridades. La adolescente fue resguardada de manera preventiva hasta la llegada de personal de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia.

Tras el traslado de la menor a un espacio seguro, la madre intentó recuperarla por la fuerza, pese a que ya se habían activado los protocolos de protección y el inicio de la investigación por violencia familiar.

La mujer fue posteriormente aprehendida y trasladada a dependencias de la Felcv, donde permanece a la espera de su audiencia de medidas cautelares.

