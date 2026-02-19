Runny Callaú: “Mi fe en Dios es tan grande que me voy a sanar”

Acostumbrado a salvar vidas en incendios, ríos crecidos y emergencias de todo tipo, hoy Runny Callaú enfrenta su propia batalla. Con voz firme, aunque desde la silla de ruedas, deja claro que no ha perdido la esperanza.

“Si esas imágenes se ven ahí es porque Dios me permitió hacerlo. Si no hubiera sido por mi amado Dios, yo no estaría vivo”, expresó al recordar su trayectoria en rescates y labores humanitarias.

Desde 1987 se dedicó al servicio voluntario. Fue parte del Grupo Pantera, cofundador del SARFAC Santa Cruz en 1993 —donde recibió el título honorífico de capitán— y creador de Funsar, organización con la que participó en rescates en fuego, selva y agua. Durante la pandemia también realizó traslados solidarios y entregó ayuda, pese a padecer una enfermedad cardíaca hereditaria.

Hoy, tras casi cinco años de lucha contra las secuelas de un ACV, daño renal y apnea del sueño, asegura que su mayor fortaleza es la fe. “Mi fe en Dios es grande, tan grande que me voy a sanar”, afirmó con convicción.

Aunque reconoce las limitaciones físicas —se cansa tras pocos pasos y depende de asistencia permanente— mantiene intacto el deseo de volver a servir. “Quiero seguir haciendo mucho por este país. Quiero seguir salvando vidas”, sostuvo.

Runny conoce de cerca lo que implica la hemodiálisis, pues acompañó a pacientes durante su etapa como diputado, donde también impulsó iniciativas legislativas vinculadas a salud y primeros auxilios. Por eso, aunque contempla la posibilidad médica, mantiene la esperanza de evitarla.

Mientras se gestiona el viaje a Brasil para acceder a atención especializada, Runny Callaú insiste en un mensaje claro: la fe y la voluntad siguen intactas.

Mira la programación en Red Uno Play