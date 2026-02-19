Plan 3000: 24 casos de violencia y 17 arrestados en peleas de pandillas marcan los días de Carnaval

Durante los días de Carnaval, la Policía del Plan 3000 reportó al menos 24 casos entre peleas y hechos de violencia familiar y doméstica, dejando un saldo de 17 personas arrestadas. La situación generó preocupación entre los vecinos, quienes denunciaron constantes disturbios protagonizados por grupos de pandillas en distintos sectores de la zona.

El comandante de la EPI 3, Edson Rojas, informó que la mayoría de los incidentes estuvieron relacionados con enfrentamientos entre pandillas que se concentraron en espacios públicos, alterando el orden y la tranquilidad de las familias.

“Hemos atendido 24 casos entre riñas, peleas y hechos de violencia familiar y doméstica. Se ha procedido al arresto de 17 personas por diferentes motivos”, señaló la autoridad policial.

Rojas explicó que, ante la proximidad del “Carnavalito” que se realizará este fin de semana en la zona de Paurito, se solicitará refuerzo de efectivos al Comando Departamental para garantizar la seguridad de los asistentes y evitar nuevos enfrentamientos.

“El comando policial va a pedir mayores efectivos para reforzar el trabajo preventivo, tomando en cuenta que este fin de semana se desarrollará el Carnavalito en Paurito”, agregó.

Los vecinos del Plan 3000 esperan que con el incremento de patrullajes y controles se pueda devolver la tranquilidad a la zona y evitar que los hechos de violencia se repitan durante las actividades festivas.

