Gregorio Merlo propone revolucionar la salud en La Paz

Con la finalidad de que la población tenga un voto informado, el sector Uno Decide presentó a Gregorio Merlo, mejor conocido como “El doctor cachuchas”, candidato a la Gobernación de La Paz con el frente Vamos Integrando el Desarrollo Autonómico (VIDA)

Nacido en el municipio de Viacha y con 58 años de edad, Merlo señala que realizó sus estudios de bachillerato en la ciudad industrial y su profesión es abogado; cuenta con varios postgrados.

¿Por qué quiere ser gobernador?

Siente que las últimas autoridades han retrasado el progreso del departamento y quiere recuperar el sitial en producción en La Paz. Fortaleciendo las potencialidades y talentos, tanto humanos como en recursos.

¿Cuáles son sus propuestas?

Mejorar inicialmente en salud; ve que se ha abandonado el Hospital de Clínicas, que es dependencia de la gobernación. Tiene la propuesta de revolucionar la atención en el tercer nivel de salud.

Otra de las propuestas es volver La Paz un referente de conexión carretera.

¿Qué es lo más importante en su vida?

Merlo considera que para tener una vida estable debe existir en uno mismo la felicidad en todo momento y el amor hacia el servicio de la gente.

