La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) anunció la habilitación de vuelos solidarios desde este lunes 29 de diciembre hasta el 4 de enero de 2026, con el objetivo de facilitar el traslado de pasajeros durante las fiestas de fin de año y el feriado largo.

La medida busca apoyar a la ciudadanía ante la alta demanda de pasajes y la limitada capacidad operativa de Boliviana de Aviación (BoA) en esta temporada.

Según informó el Ministerio de Defensa, los vuelos cubrirán las principales rutas del eje troncal y el norte amazónico, con tarifas calculadas únicamente para cubrir los costos operativos, como combustible y mantenimiento de las aeronaves.

Rutas y precios oficiales

✈️ La Paz – Cobija: Bs 800

✈️ La Paz – Santa Cruz: Bs 700

✈️ Cochabamba – Santa Cruz: Bs 470

✈️ La Paz – Cochabamba: Bs 380

Las autoridades aclararon que, en caso de adquirir los boletos mediante agencias de viajes, se aplicará un recargo adicional por comisión, que oscila entre Bs 20 y Bs 50, dependiendo de la ruta.

Para garantizar la operatividad del servicio, la FAB dispondrá de dos aeronaves: un Boeing 737 y un BAe 146, lo que permitirá ofrecer una alternativa segura, eficiente y accesible en un periodo de alta saturación del transporte aéreo.

Desde la institución recordaron que los vuelos solidarios forman parte de su misión de apoyo a la población, especialmente en fechas clave como el receso de fin de año.

