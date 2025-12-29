La Fuerza Aérea Boliviana activó vuelos especiales por fin de año para aliviar la alta demanda aérea. Conocé las fechas, rutas habilitadas y los precios oficiales.
29/12/2025 17:03
La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) anunció la habilitación de vuelos solidarios desde este lunes 29 de diciembre hasta el 4 de enero de 2026, con el objetivo de facilitar el traslado de pasajeros durante las fiestas de fin de año y el feriado largo.
La medida busca apoyar a la ciudadanía ante la alta demanda de pasajes y la limitada capacidad operativa de Boliviana de Aviación (BoA) en esta temporada.
Según informó el Ministerio de Defensa, los vuelos cubrirán las principales rutas del eje troncal y el norte amazónico, con tarifas calculadas únicamente para cubrir los costos operativos, como combustible y mantenimiento de las aeronaves.
Rutas y precios oficiales
✈️ La Paz – Cobija: Bs 800
✈️ La Paz – Santa Cruz: Bs 700
✈️ Cochabamba – Santa Cruz: Bs 470
✈️ La Paz – Cochabamba: Bs 380
Las autoridades aclararon que, en caso de adquirir los boletos mediante agencias de viajes, se aplicará un recargo adicional por comisión, que oscila entre Bs 20 y Bs 50, dependiendo de la ruta.
Para garantizar la operatividad del servicio, la FAB dispondrá de dos aeronaves: un Boeing 737 y un BAe 146, lo que permitirá ofrecer una alternativa segura, eficiente y accesible en un periodo de alta saturación del transporte aéreo.
Desde la institución recordaron que los vuelos solidarios forman parte de su misión de apoyo a la población, especialmente en fechas clave como el receso de fin de año.
