Nacionales

¿Hasta cuándo estarán habilitados los vuelos solidarios de la FAB?

La Fuerza Aérea Boliviana activó vuelos especiales por fin de año para aliviar la alta demanda aérea. Conocé las fechas, rutas habilitadas y los precios oficiales.

Silvia Sanchez

29/12/2025 17:03

Imagen captura RR.SS.
Bolivia

La Fuerza Aérea Boliviana (FAB) anunció la habilitación de vuelos solidarios desde este lunes 29 de diciembre hasta el 4 de enero de 2026, con el objetivo de facilitar el traslado de pasajeros durante las fiestas de fin de año y el feriado largo.

La medida busca apoyar a la ciudadanía ante la alta demanda de pasajes y la limitada capacidad operativa de Boliviana de Aviación (BoA) en esta temporada.

Según informó el Ministerio de Defensa, los vuelos cubrirán las principales rutas del eje troncal y el norte amazónico, con tarifas calculadas únicamente para cubrir los costos operativos, como combustible y mantenimiento de las aeronaves.

Rutas y precios oficiales

  • ✈️ La Paz – Cobija: Bs 800

  • ✈️ La Paz – Santa Cruz: Bs 700

  • ✈️ Cochabamba – Santa Cruz: Bs 470

  • ✈️ La Paz – Cochabamba: Bs 380

Las autoridades aclararon que, en caso de adquirir los boletos mediante agencias de viajes, se aplicará un recargo adicional por comisión, que oscila entre Bs 20 y Bs 50, dependiendo de la ruta.

Para garantizar la operatividad del servicio, la FAB dispondrá de dos aeronaves: un Boeing 737 y un BAe 146, lo que permitirá ofrecer una alternativa segura, eficiente y accesible en un periodo de alta saturación del transporte aéreo.

Desde la institución recordaron que los vuelos solidarios forman parte de su misión de apoyo a la población, especialmente en fechas clave como el receso de fin de año.

