Una semana libre y vuelve a delinquir: aprehenden a hombre acusado de abuso en Sacaba, Cochabamba

Un alarmante caso de reincidencia criminal conmocionó al municipio de Sacaba, en el departamento de Cochabamba. Un hombre de 28 años fue aprehendido tras ser acusado de violar a una adolescente de 15 años, apenas una semana después de haber recuperado su libertad tras cumplir una detención preventiva por un delito idéntico.

El incidente se registró este domingo 28 de diciembre en la zona de Canal Pata. Según el informe de la Policía, el agresor se encontraba en estado de ebriedad al momento de cometer el ilícito. La intervención oportuna de ciudadanos particulares permitió la captura inmediata del sospechoso antes de ser entregado a las autoridades.

"Este señor ya cuenta con antecedentes por el mismo hecho, habría estado recluido en el penal de El Abra; hace una semana aproximadamente salió del penal y ha vuelto a cometer el mismo hecho", informó la institución policial.

Tras su aprehensión, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) remitió los primeros informes al Ministerio Público para fundamentar la detención. Actualmente, el sujeto permanece bajo custodia policial a la espera de su audiencia de medidas cautelares, donde un juez determinará su situación legal.

