“Es reincidente”: Cámaras captan robo de celular y 500 dólares en la feria Barrio Lindo | VIDEO

Un hombre robó un teléfono celular y 500 dólares de una comerciante mientras atendía su puesto de venta en la feria Barrio Lindo, en Santa Cruz. El hecho ocurrió el pasado domingo y quedó registrado por cámaras de seguridad.

De acuerdo con el testimonio de la víctima tres personas ingresaron al puesto simulando ser clientes. “Primero entra una pareja, una mujer con polera azul y un hombre con gorra que llevaba una mochila. Se veían interesados por comprar”, relató.

En el lugar se encontraban la adulta mayor afectada y otros familiares. “Distrajeron a mi abuela y a mi primo, que estaban atendiendo en ese instante”, explicó.

Minutos después, una tercera mujer ingresó al puesto, quien presuntamente actuó como cómplice. “Es ahí donde el señor de gorra sustrae lo que es un teléfono, que era el de mi abuela, y en la funda tenía 500 dólares”, detalló el familiar de la víctima.

Tras el robo, la afectada decidió publicar las imágenes captadas por las cámaras de seguridad en redes sociales, con la intención de identificar a los responsables. Sin embargo, quedó sorprendida por la reacción de los usuarios.

“Cuando lo publicamos, en los comentarios decían que son las mismas personas que habían robado en otros comercios”, señaló.

Comerciantes de la feria Barrio Lindo aseguran que el hombre sería reincidente y temen que continúe cometiendo robos en el sector. Por ello, piden a las autoridades mayor control y seguridad, además de una investigación para dar con los responsables del hecho delictivo.

