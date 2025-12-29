“Es tierra de nadie”: vecinos denuncian descontrol en zona de las Cabañas del río Piraí

Vecinos de la zona de Las Cabañas del Río Piraí denunciaron que los niños corren riesgo debido a la presencia de personas ajenas al lugar que ingresan en vehículos con música a todo volumen y consumen bebidas alcohólicas en las áreas verdes.

“Se ha dado ya hace bastante tiempo que están viniendo vehículos con equipos de alto poder y lo peligroso es que vienen en estado de ebriedad”, afirmó uno de los residentes.

Los vecinos denunciaron que la situación se ha convertido en una especie de “tierra de nadie”, ya que las intervenciones policiales son momentáneas. “Cuando uno denuncia a la policía, un ratito se callan, pero después siguen con la bulla”, agregó otro vecino.

Además, explicaron que los responsables de estos hechos no son turistas o visitantes, sino cabañeros que se han apropiado de los espacios públicos.

Recordaron que la Ley 259 prohíbe el consumo de bebidas alcohólicas en espacios públicos, vehículos, parques y plazas, y que corresponde a la policía, junto con el gobierno municipal, hacer cumplir la normativa.

Los vecinos solicitan al comandante de la policía tomar medidas efectivas y garantizar que se cumpla la ley, protegiendo así la seguridad de los niños y la tranquilidad de la comunidad.

