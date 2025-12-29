Dos sujetos armados asaltaron una licorería en Santa Cruz; se llevaron dinero y mercadería

A pocos días de cerrar el año, un violento hecho delictivo volvió a encender la preocupación por la inseguridad en la capital cruceña. Dos sujetos armados, que se desplazaban en una motocicleta, asaltaron una licorería ubicada en el barrio Transportista Sur, a la altura del sexto anillo.

Las cámaras de seguridad del establecimiento registraron el momento exacto del atraco. En las imágenes se observa cómo uno de los antisociales desciende del motorizado, ingresa al local portando un arma de fuego y amenaza al encargado para obligarlo a entregar el dinero.

Según el padre propietario del negocio, los delincuentes se llevaron aproximadamente Bs 2.400, monto correspondiente a la recaudación de dos días de venta, además de varias bebidas alcohólicas que eran expuestas en el negocio. Durante el asalto, el encargado del local, fue encañonado por el agresor.

El padre del dueño del local pidió a las autoridades intensificar los operativos policiales y dar con los responsables. Aseguró que este tipo de hechos genera temor entre los vecinos y comerciantes, especialmente en esta época de mayor movimiento por las fiestas de fin de año.



