Se agrandaron: Surinam minimiza a Bolivia al no jugarse el repechaje en la altura

En la antesala del duelo frente a Bolivia a jugarse el 26 de marzo del 2026, Brian Tevreden, director general de la selección surinamesa expresó confianza en las posibilidades de su selección, al considerar que la ausencia del factor altura cambia de manera significativa el escenario del partido.

El directivo cree que Bolivia suele imponer condiciones cuando actúa en escenarios de gran altitud, pero remarcó que el próximo compromiso se disputará en un entorno completamente distinto. Según explicó, jugar a una altitud cercana a los 400 o 500 metros elimina una de las principales fortalezas históricas del conjunto boliviano.

“En ese contexto la altura ya no entra en juego, y eso claramente nos favorece”, afirmó Tevreden, convencido de que las condiciones geográficas serán un elemento determinante para inclinar el desarrollo del encuentro a favor de Surinam.

El compromiso del repechaje fue fijado para el 26 de marzo y servirá como la primera presentación oficial de Henk ten Cate al frente del combinado surinamés. Aunque el nuevo cuerpo técnico dispone de poco tiempo para la preparación, ya inició el contacto con los futbolistas mediante sesiones a distancia y trabajos puntuales, enfocados en llegar con un equipo competitivo a la instancia de playoffs.

Por otra parte, la dirigencia del fútbol de Surinam ratificó que sigue avanzando en la consolidación del plantel, con una estrategia centrada en sumar jugadores formados en el exterior que cuentan con vínculos familiares con el país, principalmente aquellos que actúan en ligas europeas.

Mira la programación en Red Uno Play