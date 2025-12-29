La Defensoría busca a la madre de la bebé abandonada en Santa Cruz

Una cámara de seguridad captó el momento exacto en que una mujer abandonó a una bebé de apenas cuatro semanas en la jardinera de una vivienda en la calle Ana Barba. El llanto de la menor, envuelta en una manta amarilla, alertó a los vecinos, quienes rápidamente dieron aviso a la Policía para su rescate.

El vocero de la Defensoría de la Niñez informó que la pequeña fue trasladada al Hospital de Niños, donde la valoración pediátrica confirmó que se encuentra fuera de peligro y sin lesiones. Actualmente, la menor permanece bajo observación médica estricta cumpliendo con los protocolos de protección vigentes.

La Defensoría ha desplazado equipos especializados a la zona para recolectar grabaciones adicionales que permitan rastrear la ruta de llegada y huida de la responsable. Las autoridades enfatizaron que la etapa investigativa ya está en curso para esclarecer las circunstancias exactas de este hecho que ha conmocionado a la ciudad.

La institución hizo un llamado público a la madre para que se apersone a sus oficinas y reciba la asistencia necesaria antes de que su situación legal se complique. Se insta a la población a brindar cualquier información que ayude a identificar a la progenitora y garantizar el bienestar de la lactante.

